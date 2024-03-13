Безработный ранее судимый 44-летний житель Юрьев-Польского решил заработать денег незаконным способом и стал закладчиком. Злоумышленника задержали в Петушках, где он собирался разложить

Безработный ранее судимый 44-летний житель Юрьев-Польского решил заработать денег незаконным способом и стал закладчиком. Злоумышленника задержали в Петушках, где он собирался разложить амфетамин по тайникам. Как сообщили в УМВД, в ходе досмотра оперативники изъяли у задержанного 50 свертков с амфетамином массой более 40 граммов. К слову, это считается крупным размером. На подозреваемого возбудили уголовное дело