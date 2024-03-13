Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный рассказал, по каким...

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный рассказал, по каким направлениям работает просветительская организация11 марта 2024 года во Владимире состоялось первое заседание Наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание».Общество "Знание" объединяет целую команду интересных региональных лекторов - ведущих ученых, преподавателей, руководителей различных организаций, экспертов и лидеров общественного мнения.По каким направлением работает сегодня и какие задачи выполняет? Об этом "Вестям" рассказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.