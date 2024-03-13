В Гусь-Хрустальном прошел рейд по выявлению водителей, игнорирующих правила тонировки стекол автомобиля. В результате сотрудники ГИБДД задокументировали 97 административных нарушений.

В Гусь-Хрустальном прошел рейд по выявлению водителей, игнорирующих правила тонировки стекол автомобиля. В результате сотрудники ГИБДД задокументировали 97 административных нарушений. Сотрудники дорожной полиции измеряли стекла специальными приборами. Согласно закону, передние боковые окна должны иметь светопропускание не менее 70%, а лобовое – не менее 75%. По итогам рейда в отношении всех нарушителей были составлены протоколы об административном