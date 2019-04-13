Самая яркая участница телестроки рассказала о проблемах со здоровьем. Участница шоу Дом-2 лечится от бесплодия. Терапия дает положительный результат.

Самая яркая участница телестроки рассказала о проблемах создоровьем. Участница шоу "Дом-2" лечится от бесплодия. Терапия даетположительный результат.Саша Черно давно мечтает стать матерью. Вот уже несколькомесяцев звезда "Дома-2" выполняет все предписания врачей: придерживается диетыи пьет лекарства. Ранее у девушки нашли целый букет болячек: киста,отсутствие овуляции и инсулинорезистентность.На днях Черно прошла очередное обследование в клинике, результатыкоторого ее очень порадовали. "Моему счастью не было предела, когда мнесказали, что все проблемы позади! Сахар – в норме, вес отлично уходит, киста —рассосалась, цикл нормализовался!" – рассказала Саша в личном Instagram.Жительница Поляны думала, что забеременела: с мужем они давно не предохраняются. Врачи решили проверить звезду шоу "Дом-2" наналичие в крови хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Этот гормон определяетсятолько если женщина в положении."Мой врач увидел желтое тело, которое образовывается у любойздоровой женщины после овуляции! Мы не предохранялись во время интимной жизни,поэтому в срочном порядке меня отправили сдать анализ на ХГЧ, чтобы понять, каклечиться дальше. ХГЧ – отрицательный", – рассказала звезда.Черно призналась, что результат ее не расстроил, но очень озадачил. С одной стороны, ее отношения с мужем оставляют желать лучшего, поэтому беременность, скорее всего,все только усложнила бы. Участница задумывается о разводе.С другой, она очень мечтает о малыше.