Самая яркая участница телестроки рассказала о проблемах со
здоровьем. Участница шоу Дом-2 лечится от бесплодия. Терапия дает
положительный результат.
Самая яркая участница телестроки рассказала о проблемах со
здоровьем. Участница шоу "Дом-2" лечится от бесплодия. Терапия дает
положительный результат.
Саша Черно давно мечтает стать матерью. Вот уже несколько
месяцев звезда "Дома-2" выполняет все предписания врачей: придерживается диеты
и пьет лекарства. Ранее у девушки нашли целый букет болячек: киста,
отсутствие овуляции и инсулинорезистентность.
На днях Черно прошла очередное обследование в клинике, результаты
которого ее очень порадовали. "Моему счастью не было предела, когда мне
сказали, что все проблемы позади! Сахар – в норме, вес отлично уходит, киста —
рассосалась, цикл нормализовался!" – рассказала Саша в личном Instagram.
Жительница Поляны думала, что забеременела: с мужем они давно не предохраняются. Врачи решили проверить звезду шоу "Дом-2" на
наличие в крови хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Этот гормон определяется
только если женщина в положении.
"Мой врач увидел желтое тело, которое образовывается у любой
здоровой женщины после овуляции! Мы не предохранялись во время интимной жизни,
поэтому в срочном порядке меня отправили сдать анализ на ХГЧ, чтобы понять, как
лечиться дальше. ХГЧ – отрицательный", – рассказала звезда.
Черно призналась, что результат ее не расстроил, но очень озадачил. С одной стороны, ее отношения с мужем оставляют желать лучшего, поэтому беременность, скорее всего,
все только усложнила бы. Участница задумывается о разводе.
С другой, она очень мечтает о малыше.