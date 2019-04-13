Нападающий Зенита и сборной России Артем Дзюба принял участие в благотворительной акции Мечтай со мной. Артем провел мастер-класс с тяжелобольным ребенком.

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба принял участие в благотворительной акции "Мечтай со мной". Артем провел мастер-класс с тяжелобольным ребенком.Дзюба исполнил мечту 11-летнего жителя Петрозаводска Святослава Кирикова, страдающего острым лейкозом. Мальчик сообщил о своей мечте посмотреть тренировку игроков сборной России, сообщает "Спорт-Экспресс". Это желание возникло у него после чемпионата мира 2018 года.Артем Дзюба пригласил Святослава на тренировку "Зенита". Юный гость мог посмотреть, как занимаются входящие в сборную страны футболисты. Кроме того, Дзюба провел с мальчиком личный мастер-класс.