Актриса поделилась на своей странице в Instagram трогательным фото супруга-юмориста с наследницей. Кристина Асмус показала, как выглядят Гарик Харламов с Настей рано утром.

Актриса поделилась на своей странице в Instagramтрогательным фото супруга-юмориста с наследницей. Кристина Асмус показала, каквыглядят Гарик Харламов с Настей рано утром.Комик с взъерошеннымиволосами в домашних "трениках" и футболке стоит, держа за руку девочку."Мы с Гариком, наверное, со стороны примерно также выглядим", – подписала снимок Кристина Асмус, намекнув на свой маленькийрост.Поклонники пришли от семейного фото в восторгот снимка. Ведь родителидолгое время скрывали лицо девочки, но в прошлом году все жепозволили фолловерам ее разглядеть. С того времени малышка уже немного подросла."Лапочкадочка, почему-то напомнила мне Гаечку из мультфильма", "Такая милая дочка,вся в маму", "А вот она, красавица, папина и мамина доченька!", "Какая малышка красивая", "Какая чудесная дочурка,просто прелесть", "Папинапринцесса", "Маленькая версия вас", – прокомментировали пост подписчики. Некоторые отметили, что Настя унаследовала мамины волосы,но папины черты лица.Ранеерассказала, что, как и все дети в ее возрасте, дочкабыстро переключается с одного занятия на другое, поэтому говоритьо том, кем она станет, слишком рано. Пока же девочка растетразносторонне развитой.