Актриса поделилась на своей странице в Instagram
трогательным фото супруга-юмориста с наследницей. Кристина Асмус показала, как
выглядят Гарик Харламов с Настей рано утром.
Актриса поделилась на своей странице в Instagram
трогательным фото супруга-юмориста с наследницей. Кристина Асмус показала, как
выглядят Гарик Харламов с Настей рано утром.
Комик с взъерошенными
волосами в домашних "трениках" и футболке стоит, держа за руку девочку.
"Мы с Гариком, наверное, со стороны примерно так
же выглядим", – подписала снимок Кристина Асмус, намекнув на свой маленький
рост.
Поклонники пришли от семейного фото в восторг
от снимка. Ведь родители
долгое время скрывали лицо девочки, но в прошлом году все же
позволили фолловерам ее разглядеть. С того времени малышка уже немного подросла.
"Лапочка
дочка, почему-то напомнила мне Гаечку из мультфильма", "Такая милая дочка,
вся в маму", "А вот она, красавица, папина и мамина доченька!", "Какая малышка красивая", "Какая чудесная дочурка,
просто прелесть", "Папина
принцесса", "Маленькая версия вас", – прокомментировали пост подписчики. Некоторые отметили, что Настя унаследовала мамины волосы,
но папины черты лица.
Ранее
рассказала, что, как и все дети в ее возрасте, дочка
быстро переключается с одного занятия на другое, поэтому говорить
о том, кем она станет, слишком рано. Пока же девочка растет
разносторонне развитой.