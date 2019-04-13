Игрок в крикет Алекс Хепбэрн вместе с товарищами по команде устроил секс-марафон, во время которого его участники должны были переспать с как можно большим числом партнерш. Ради победы в этом состязании Хепбэрн решился на изнасилование спящей женщины.

Игрок в крикет Алекс Хепбэрн вместе с товарищами по команде устроил секс-марафон, во время которого его участники должны были переспать с как можно большим числом партнерш. Ради победы в этом "состязании" Хепбэрн решился на изнасилование спящей женщины.Пострадавшая была в одном гостиничном номере с Хепбэрном и другим игроком клуба "Вустершир" Джо Кларком, сообщает официальный портал ВВС. С последним у нее был секс по обоюдному согласию, а затем девушка уснула, чем и воспользовался второй участник секс-марафона.Имеющий австралийское гражданство Хепбэрн совершил со спящей женщиной половой акт, но она, проснувшись, отказала крикетисту во взаимности и вызвала полицию, обвинив молодого человека в изнасиловании. Дело попало в суд, и присяжные готовят для незадачливого кавалера обвинительный приговор. Сообщается, что во время клубного секс-марафона в 2016 году Алекс сумел переспать с двадцатью партнершами.