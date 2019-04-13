22-летняя итальянская модель Тина Кунаки поучаствовала в откровенной фотосессии. Судя по всему, Венсан Кассель не против того, чтобы его молода супруга выставляла напоказ свои прелести.

22-летняя итальянская модельТина Кунаки поучаствовала в откровенной фотосессии. Судя по всему, ВенсанКассель не против того, чтобы его молода супруга выставляла напоказ своипрелести.Известный артист совсем скоро станет отцом. Поклонники гадают:кого же ему родит красавица-жена? В свою очередь Тина Кунаки не зацикливаетсятолько на домашних заботах – девушка с удовольствием продолжает работать.И модель совсем не смущаетбольшой срок беременности: живот буквально идет впереди нее. Жена Венсена Касселяснялась обнаженной в фотосессии для журнала Photo. Обложку со своим изображениемдевушка в Instagram.Фолловеры пришли в восторг от фото. Оно собрало массу лайков икомментариев, в которых подписчики восхищаются красотой и смелостью супругиВенсена Касселя. Однако вместо съемочной площадки многие посоветовали модели направитьсяв роддом.Напомним, Тина Кунаки и сыграли свадьбу вавгусте 2018 года. Тогда мэрия небольшого городка Бидарт на юго-западе Франциизарегистрировала брак между знаменитым актером и моделью. Актер выложил фото насвоей странице в Instagram, лаконично подписав снимок "Да".Отметим, это первыйбрак и будущий ребенок итальянской модели. У же растут дведочери от союза с Моникой Беллуччи. Это четырнадцатилетняя Дэве и восьмилетняяЛеони.