22-летняя итальянская модель
Тина Кунаки поучаствовала в откровенной фотосессии. Судя по всему, Венсан
Кассель не против того, чтобы его молода супруга выставляла напоказ свои
прелести.
22-летняя итальянская модель
Тина Кунаки поучаствовала в откровенной фотосессии. Судя по всему, Венсан
Кассель не против того, чтобы его молода супруга выставляла напоказ свои
прелести.
Известный артист совсем скоро станет отцом. Поклонники гадают:
кого же ему родит красавица-жена? В свою очередь Тина Кунаки не зацикливается
только на домашних заботах – девушка с удовольствием продолжает работать.
И модель совсем не смущает
большой срок беременности: живот буквально идет впереди нее. Жена Венсена Касселя
снялась обнаженной в фотосессии для журнала Photo. Обложку со своим изображением
девушка в Instagram.
Фолловеры пришли в восторг от фото. Оно собрало массу лайков и
комментариев, в которых подписчики восхищаются красотой и смелостью супруги
Венсена Касселя. Однако вместо съемочной площадки многие посоветовали модели направиться
в роддом.
Напомним, Тина Кунаки и сыграли свадьбу в
августе 2018 года. Тогда мэрия небольшого городка Бидарт на юго-западе Франции
зарегистрировала брак между знаменитым актером и моделью. Актер выложил фото на
своей странице в Instagram, лаконично подписав снимок "Да".
Отметим, это первый
брак и будущий ребенок итальянской модели. У же растут две
дочери от союза с Моникой Беллуччи. Это четырнадцатилетняя Дэве и восьмилетняя
Леони.