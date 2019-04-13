В матче 23-го тура российской премьер-лиги самарские Крылья Советов на своем поле обыграли Рубин с минимальным счетом – 1:0. Главный тренер самарцев Миодраг Божович поделился впечатлениями от победы своих подопечных.

В матче 23-го тура российской премьер-лиги самарские "Крылья Советов" на своем поле обыграли "Рубин" с минимальным счетом – 1:0. Главный тренер самарцев Миодраг Божович поделился впечатлениями от победы своих подопечных."Очень трудная победа. По-другому мы и не ожидали, – приводит слова Божовича пресс-служба "Крыльев Советов". – "Рубин" – хорошо организованная команда. С ней мы старались взять под контроль мяч в первом тайме. Это нам удалось. Во второй половине игра пошла по-другому. У нас вышел Корниленко, мы начали делать длинные передачи и забили дальним ударом".Божович заявил, что трудно было предсказать итог встречи, она могла закончится, как вничью, так и победой казанцев: "Мы могли забить еще, но в концовке могли и пропустить. Эта победа очень важна для нас. У команды были три поражения подряд, плюс давило положение в турнирной таблице".Напомним, "Крылья Советов" с 27 очками поднялись на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Миодрага Божовича 20 апреля в Химках сыграют со столичным "Динамо".