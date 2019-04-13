МВД Украины 12 апреля пообещало привлечь рекордное число полицейских, чтобы обеспечить безопасность дебатов между кандидатами в президенты. Правда, в том, что эти дебаты вообще состоятся, пока не уверен никто. Особенно после репетиции, которую кандидаты внезапно устроили на одном из телеканалов.

МВД Украины 12 апреля пообещало привлечь рекордное число полицейских, чтобы обеспечить безопасность дебатов между кандидатами в президенты. Правда, в том, что эти дебаты вообще состоятся, пока не уверен никто. Особенно после той своеобразной репетиции, которую кандидаты внезапно устроили на одном из телеканалов.В эфир программы "Право на власть" Петр Порошенко ворвался без пиджака, на ходу надевая под него микрофон, и без приглашения. За это телекомпания "1+1" собирается подать на него в суд. Порошенко потребовал немедленно связаться с Владимиром Зеленским. Первый публичный разговор кандидатов в президенты — базарная перепалка."Пан президент, вы закончили?" – интересуется Зеленский."Нет, я не закончил. Умейте терпеть. Послушайте меня", — призывает своего оппонента президент Порошенко."Нашу команду никто не будет ставить в позицию", — предупреждает президента победитель первого тура президентских выборов на Украине."Умейте терпеть, послушайте", — снова стучит в закрытую дверь Порошенко."А теперь закончил я. 19 числа в НСК "Олимпийский". Точка. До свидания", — напоминает Порошенко о времени и месте дебатов Владимир Зеленский.В трубке и в студии — короткие гудки, а среди зрителей — недоумение: что это вообще было?"То, что я увидела, мне кажется, больно ранит душу всем украинцам. Я увидела разрушение статуса должности президента, унижение украинского государства", — сожалеет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.Дебаты очные на многотысячном стадионе "Олимпийский" до сих пор под вопросом."Уважаемые кандидаты в президенты и их команды! 14 апреля 2019 года в 14:00 на НСК "Олимпийском" действительно состоятся дебаты, а именно панельная дискуссия представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019. Прошу прекратить запутывать граждан и срывать наше замечательное мероприятие. Ведь люди идут послушать нас, а не вас! С уважением, ваш избиратель", — пояснил в своем Facebook организатор мероприятия.А с 19 по 21 час тут вообще собирались проводить книжную ярмарку. Но МВД уже объявило — на предвыборных дебатах сотрудников в оцеплении будет больше, чем на прошлогоднем финале Лиги чемпионов. Зеленскому полиция предоставила усиленную охрану, после того как в Сети появилось это видео, на котором кандидата сбивает КамАЗ."Я видел этот безобразный ролик, помещенный на официальном канале штаба президента. У нас, к сожалению, за последний год было слишком много ситуаций, когда общественные деятели получали сначала угрозы, "хи-хи", потом шутки, потом реальные травмы и трагические случаи", — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.Создатели ролика сегодня представили альтернативный финал."Потому что он под кайфом", — гласит продолжение видеоролика, на котором на Зеленского сверху сыпется белый порошок.Скандальных откровений ждали от бывшего сотрудника Зеленского, уволенного из шоу. Но тот разочаровал."Он употреблял? Нет! Я говорю всем, что это неправда!" – категорично с порога отвергает все обвинения в употреблении наркотиков Зеленским экс-участник студии "Квартал 95" Денис Манжосов.Тогда порылись в архивах и обнаружили другие виртуальные злодейства. В сериале "Слуга народа" Зеленский расстреливает Верховную раду, хоронит президента, между прочим, по всем признакам напоминающего Порошенко."Мы даже сжечь в крематории его не можем, — произносит персонаж, которого играет актер Владмиир Зеленский, — потому что цена на газ при нем и его усилиями стала такой, что умереть не встать".Разве это не экстремизм и не угрозы жизни соперника?"Будет ли сегодня так же зеркально заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителя главной роли?" – интересуется первый зампред Верховной рады Украины Ирина Геращенко.А еще проверят — служил ли Зеленский в армии?Зато, когда речь идет о явных нарушениях, как например, деньги, которые предлагали избирателям в Волынской области, где скупщиков голосов взяли с поличным, то правоохранительные органы аккуратно сообщают, что делалось это в интересах неведомого кандидата П.