Лидер группы Ленинград 13
апреля отметил день рождения. Если сравнить нынешние снимки и фото 15-летней
давности, то заметно, что за это время Сергей Шнуров сильно постарел.
Лидер группы "Ленинград" 13
апреля отметил день рождения. Если сравнить нынешние снимки и фото 15-летней
давности, то заметно, что за это время Сергей Шнуров сильно постарел.
В свои 46 лет эпатажный музыкант
добился огромной популярности. Его песни поют на корпоративах и прочих веселых застольях.
Можно смело сказать, что творчество Сергея Шнурова ушло в народ.
Недавно певец объявил о закрытии культовой группы "Ленинград", что сильно расстроило
поклонников коллектива. Но, можно предположить, что скучать артист
точно фанатам не даст. А ранее лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом совета при комитете
Госдумы России по культуре.
Известно, что
музыкант – далеко не приверженец здорового образа жизни. И это отражается на
его внешности. Судя по фото, за какие-то 10-15 лет артист заметно постарел. "На человека был похож, не то что сейчас",
"Как можно было так постареть за 15 лет, а тут "ты вообще не
стареешь", – высказались поклонники под одним из фото.
–
личность разносторонняя. Российский рок-музыкант, киноактер,
телеведущий, художник и общественный деятель родился в Ленинграде, где получил образование реставратора
произведений из дерева. Кроме того, он отучился три года на философском
факультете в институте. Музыкой увлекался еще со школы.