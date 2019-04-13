Лидер группы Ленинград 13 апреля отметил день рождения. Если сравнить нынешние снимки и фото 15-летней давности, то заметно, что за это время Сергей Шнуров сильно постарел.

Лидер группы "Ленинград" 13апреля отметил день рождения. Если сравнить нынешние снимки и фото 15-летнейдавности, то заметно, что за это время Сергей Шнуров сильно постарел.В свои 46 лет эпатажный музыкантдобился огромной популярности. Его песни поют на корпоративах и прочих веселых застольях.Можно смело сказать, что творчество Сергея Шнурова ушло в народ.Недавно певец объявил о закрытии культовой группы "Ленинград", что сильно расстроилопоклонников коллектива. Но, можно предположить, что скучать артистточно фанатам не даст. А ранее лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом совета при комитетеГосдумы России по культуре.Известно, чтомузыкант – далеко не приверженец здорового образа жизни. И это отражается наего внешности. Судя по фото, за какие-то 10-15 лет артист заметно постарел. "На человека был похож, не то что сейчас","Как можно было так постареть за 15 лет, а тут "ты вообще нестареешь", – высказались поклонники под одним из фото.личность разносторонняя. Российский рок-музыкант, киноактер,телеведущий, художник и общественный деятель родился в Ленинграде, где получил образование реставраторапроизведений из дерева. Кроме того, он отучился три года на философскомфакультете в институте. Музыкой увлекался еще со школы.