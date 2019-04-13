В матче 23-го тура российской премьер-лиги столичный ЦСКА на поле домашней ВЭБ Арены в Москве проиграл Оренбургу со счетом 2:3. Подопечные Виктора Гончаренко впервые в сезоне пропустили три мяча.

В матче 23-го тура российской премьер-лиги столичный ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" в Москве проиграл "Оренбургу" со счетом 2:3. Подопечные Виктора Гончаренко впервые в сезоне пропустили три мяча.У победителей встречи голами отметились Адесойе Ойеволе (18-я минута), Алексей Сутормин (24) и Джордже Деспотович (54), а у хозяев поля мячи забили Иван Обляков (14) и Абель Эрнандес (32). Армейцы большую часть встречи провели в меньшинстве – вторую желтую карточку на 25-й минуте получил Марио Фернандес.ЦСКА прервал беспроигрышную серию из четырех игр (3 победы, 1 ничья) и с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Оренбург" поднялся на шестое место, имея в активе 32 очка. В следующем туре армейцы 20 апреля на выезде сыграют с "Локомотивом", а оренбуржцы в тот же день примут "Ростов".