Президент Международной шахматной федерации, сопредседатель фонда Сколково и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович надеется, что в тюрьмах будет сидеть как можно меньше людей. Об этом он заявил журналистам в кулуарах прошедшей в технопарке Сколково акции Тотальный диктант в ответ на вопрос об оценке задержания бывшего российского министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Президент Международной шахматной федерации, сопредседатель фонда "Сколково" и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович надеется, что в тюрьмах будет сидеть "как можно меньше людей". Об этом он заявил журналистам в кулуарах прошедшей в технопарке "Сколково" акции "Тотальный диктант" в ответ на вопрос о его оценке задержания бывшего российского министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.При этом спрашивать об этом Дворковича, по его собственному мнению, некорректно, так как "дело ведет следствие", передает РИА Новости. Накануне Мосгорсуд признал законным арест Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве на сумму 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества.Адвокаты Абызова просили освободить его под залог в 1 миллиард рублей или перевести под домашний арест, но суд оставил меру пресечения без изменения. Защита Абызова также заявляла в суде, что за него готовы поручиться Аркадий Дворкович, глава "Роснано" Анатолий Чубайс, бывший руководитель администрации президента Александр Волошин и зампред ВЭБа Наталья Тимакова. Ранее на расчетные счета и недвижимость бывшего министра был наложен арест.Михаил Абызов был задержан 26 марта, а на следующий день Басманный суд по ходатайству следствия санкционировал его арест на два месяца. Бывшего министра обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов вместе с еще пятью фигурантами дела путем обмана акционеров похитил 4 миллиарда рублей со счетов ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Все деньги, считают следователи, были выведены за рубеж.Пять остальных фигурантов дела — президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сэбэко" Николай Степанов, заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший директор "Сибэко" Александр Пелипасов и бывший гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев — также арестованы. Абызов своей вины не признает, но готов к сотрудничеству со следствием. Остальные пятеро фигурантов дела также вины не признают.В беседе с журналистами Дворкович также прокомментировал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви, которого Басманный суд Москвы 11 апреля по просьбе следствия освободил из СИЗО и поместил его под домашний арест сроком на три дня. В пятницу этот срок для Калви и других фигурантов дела был продлен на три месяца.Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата долга в 2,5 миллиарда рублей банку были переданы 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group, реально почти ничего не стоящие."Калви я знаю давно, я за него поручился, как вы знаете. В этом, собственно, и есть моя оценка", — сказал Дворкович.