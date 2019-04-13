Как странно это ни прозвучит, возможно, толчком к налаживанию диалога России с англо-американским альянсом окажется новость, что Почта России зарегистрировала свою дочернюю компанию в Китае.

Как странно это ни прозвучит, возможно, толчком к налаживанию диалога России с англо-американским альянсом окажется новость, что "Почта России" зарегистрировала свою дочернюю компанию в Китае. Дело в том, что, оказывается, именно на Китай приходится более 90% международных отправлений "Почты России". Почему? Для ответа на этот вопрос "Вести в субботу" слетали в китайский город Ханчжоу.Лет 10 назад мне казалось, что китайцы, конечно, пересели с велосипедов на автомобили, но прошли те времена, когда они что-то изобретали, как в Средние века. Они же изобрели компас, порох, бумагу. А вот еще лет 10 назад казалось, что ну они лишь копируют то, что изобретено еще где-то. Но однако прошло всего одно десятилетие — и произошла настоящая революция: весь остальной мир теперь следует за китайскими технологиями.Именно в Ханчжоу располагается штаб-квартира удивительного концерна Alibaba, которая уже совершила революцию в интернет-торговле, а сейчас все только наращивает свои роботизированные технологии по тому, как свести компании с компаниями, а потребителей — с потребителями.Этот бизнес пытались купить американцы. Но времена, когда все должно было проходить через США, прошли. Китайцы стали сами осваивать рынок. Именно так: не завоевывать, а осваивать. Например, к Петербургскому экономическому форуму должна быть завершена сделка по созданию совместного бизнеса Alibaba с российскими Фондом прямых инвестиций, Mail.ru и "Мегафоном", где, кстати, китайцы готовы быть миноритариями.Мы лично познакомимся с основателем этой компании Джеком Ма. Сегодня его состояние — 39 миллиардов долларов. А начинал этот провидец как скромный провинциальный учитель английского языка.- Господин Ма, спасибо, что приняли меня.- Вам спасибо.- Не верю своим глазам, что передо мной – вы!- Спасибо.- Я просто вынужден сделать одно признание.- Давайте.- Чем чаще я посещаю Китай, тем меньше я понимаю вашу страну. Может быть, это связано со скоростью перемен. А вопрос мой — в следующем: успехи Китая все еще основаны на коллективизме или им все больше движут индивидуальные таланты людей?- Вы говорите, что чем чаще вы приезжаете в Китай, тем меньше вы его понимаете. Я — на 100% китаец, но у меня — то же самое, и я не все осознаю. Но я испытываю гордость за тот рывок, который совершил Китай. Это означает, что и другие страны способны на это. Если открыть глаза, отдаться переменам и строить новых себя для будущего, то возможно достичь чего угодно.- Звучит вдохновляюще. Получается, что китайский опыт не уникален?- Нет. Это общечеловеческая черта. Так растет общество. Отвечая на ваш вопрос о коллективизме и индивидуализме. Если говорить о чисто коллективной системе, какая была во времена Советского Союза или совсем недавнего Китая, то, на мой взгляд, она не работает эффективно. Но ведь и чистый индивидуализм как двигатель общества тоже приносит множество проблем. Поэтому я считаю необходимым объединять две эти системы. Сейчас — время командной работы. Вот во что мы верим и что сейчас приносит успех нашей стране.- Ваша страна самодостаточна? Или нам предстоит увидеть Китай, не столько подвергающийся все большему воздействию со стороны остального мира, сколько вовлекающим в свою орбиту остальное человечество?- Я считаю, что на ранней стадии становления любая страна может быть самодостаточной. Но если она хочет развиваться, чтобы ее граждане мыслили глобально и смотрели в будущее, то она просто обязана быть коллективно открыта международному сообществу. Весь мир взаимосвязан. Сложно представить себе самодостаточной отдельно взятую страну. Речь — об ответственности.- Я побывал в вашем супермаркете. Там продукты со всего света. При этом, должен заметить, что морепродукты, к сожалению, представлены Норвегией, Гренландией, какой угодно страной.- Там еще Канада, Новая Зеландия…- Но не Россия.- Я надеюсь, что мы сумеем наладить и такие поставки. Это ведь еще только начало. Я был в России много раз, и мне нравятся местные морепродукты, они восхитительны! Но дело ведь в чем? Норвегия, Новая Зеландия, Австралия, Канада, США — система импорта — экспорта между этими странами и Китаем намного лучше.- Несмотря на то что логистически они гораздо дальше. Мы ведь здесь, за углом.- Да. Но все упирается в развитость рыночных отношений. Я постоянно говорю о том, что между Китаем и Россией сложились отличные отношения на политическом уровне: наши лидеры усиленно работают над этим. Но, к сожалению, по линии бизнеса дела идут не так.- Причина, по которой я привел примеры в отношении, в частности, морепродуктов, — в том, что ваша компания сейчас запускает новый проект в России. С чего Россия? В чем отличие этого проекта от тех, что вы организовывали до этого? И каковы шансы, что эта платформа, которую вы запускаете с Mail.ru, "Мегафоном" и РФПИ, поможет малому и среднему бизнесу в России экспортировать свои продукты в Китай и по всему миру, а не только потреблять китайские товары? Как это будет работать?- Во-первых, мне многие россияне задают этот вопрос: "Почему Россия?". Я всегда отвечаю: "А почему бы не Россия?" Мы уже несколько лет работаем в вашей стране. К большому сожалению — и у меня это в голове не укладывается — срок доставки зачастую достигает 30-40 дней. Во-вторых, крупным компаниям наша формула не нужна. У них есть деньги, ресурсы, необходимые контакты.- Связи с органами власти.- Да.- В то же время — дизайнеры, те же производители мороженого...- О, в России так много талантливых предпринимателей, которые предлагают самые разные товары, которые можно было бы продавать через Интернет!- Но это не означает, что большие компании больше не нужны. Они еще как нужны для реализации крупных проектов.- Да, конечно, нужны!- Признаюсь, я был удивлен разговором с одним из ваших менеджеров еще во время подготовки этого интервью. Я поинтересовался отношением к российскому закону о хранении данных, насколько он жесткий. И он сказал: "Может да, а может, нет. Какая разница, если таков закон? Если работаем в России и нам говорят о необходимости хранить там данные, то мы будем это делать". Это довольно спокойный подход, ведь очень многие бунтуют против этого закона.- В Китае мы к такому привычны. Здесь тоже много правил и законов. Да, пусть я нахожу их не совсем справедливыми по отношению к инновационным компаниям, как наша, например, но мы соблюдаем законы. Россия не первая страна, которая предъявляет к нашей работе свои требования. Если Россия скажет: "Забудьте обо всем. Мы не хотим, чтобы у молодежи была достойная работа", то тогда...- Но она такого не скажет.- Конечно, никто не собирается так говорить. Это, как свадьба: все только начинается.- Мне нравится ваше сравнение. В одном из ваших выступлений вы как-то сказали: "Влюбись во власть, но не женись на ней".- Нет, я говорю так: "Не женись на власти, пока ваша любовь недостаточно сильна". Так что любовь и уважение к власти — это одно, а вот бракосочетание — это уже другое.- Поэтому мне дали подушку с таким выражением?- Точно.- Можете перевести его?- "Делай все соразмерно своим возможностям. Не перегружайся. Все должны совершать хорошие поступки в интересах общества".- Мне нравится эта китайская традиция создавать такие подушки. Перейду к более острым вопросам о том, что происходит сейчас в мире. Тут у вас стул, на котором сидел председатель КНР. Еще я тут увидел ваши фотографии с американскими президентами, кажется, с Клинтоном. И вы, конечно, видели президента Путина. Вы можете представить себе появление каких-либо общих интересов, которые могли бы объединить участников этого треугольника?- Во-первых, я бы не сказал, что глобализация потерпела провал. Это, скорее, неудачи. В мире огромное количество проблем, которые мы должны решать все вместе: болезни, загрязнение окружающей среды, разные виды рака, бедность. У нас сейчас есть столько инструментов и ресурсов для работы над этими угрозами, сколько не было за всю историю.- В мире довольно много людей, которые боятся начать собственное дело. По разным причинам: бюрократические препятствия, здоровье, страх и многое другое. Какой совет вы можете дать таким людям?- Да, я встречаю множество беспокойных людей. Они волнуются, потому что им есть что терять. Когда я начинал, то у меня за душой ничего не было. В 90-е годы я зарабатывал десять долларов в месяц.- Правда?- Да.- Десять долларов в месяц?!- Да, где-то так. В 90-е. Что мне было терять? Только работу. Ну, и ладно. С такой зарплатой зачем держаться за нее? Уж лучше я попробую найти место получше. Это если у вас богатый папа и хорошая должность, то вы боитесь это потерять. Есть только один способ создать свое дело — сделать это. Почувствуй уверенность в себе, просто попробуй!- Ваши слова надо бы напечатать и развесить повсюду. У вас очень хорошее видение мира.- Спасибо.- Бизнес и правительство, они враги или партнеры? Между этими словами есть знак "против"?- Бизнесу и правительству необходимо работать вместе. Правительство видит полную картину, мы видим экономику. Поэтому я считаю так: если ты богач, то не думай о власти. Если ты у власти, то не думай о деньгах. Потому что власть и деньги вместе — это бомба.- Давайте вернемся к глобальной обстановке. Наступили сложные времена.- Сейчас действительно сложный период, но не самый.- Вы так считаете?- Конечно. Первая мировая война, Вторая мировая… Человечество сейчас испытывает множество проблем, но мы точно живем не в худший период истории.- Я должен был спросить об этом, но вы уже частично ответили. Что бы вы посоветовали тем людям, которые отвечают за решение мировых проблем? Есть ли формула для их решения?- Я вижу, как мир стремительно меняется. Молодые люди обладают более широкими взглядами, получают большое количество информации в Интернете. У них свой взгляд на самих себя. Разумеется, у нас у всех разные взгляды и ценности, но ведь именно поэтому наш мир такой разнообразный. Именно поэтому я — это не вы, а вы — это не я. Но мы сейчас сидим здесь вместе. Таков мой подход. Наш подход.- Я начал наш разговор с признания и завершу его еще одним: я младше вас на 8 лет. Вы ведь 1964 года рождения? А я — 1972-го. Но лично я опасаюсь окружать себя таким количеством молодых людей, как это делаете вы. Я обратил внимание, что все ваши сотрудники, помогавшие нам в организации этого интервью, — это люди, возраст которых в среднем составляет 30-35 лет. Вы не боитесь молодежи?- Нет, я очень горжусь ими. И я очень рад за них.- Но ведь у них нет большого опыта, у них другие взгляды, они не читали тех книг, что читали мы, они постоянно сидят в Интернете.- Это то, о чем мой отец говорил мне, а мой дедушка говорил моему отцу. Дед говорил: "О, ты еще ничего не знаешь и должен слушать меня". Но мой отец говорил лучше: "У тебя еще не так много опыта, и твой взгляд на мир немного другой". Знаете, это не молодые люди не понимают нас, это мы не слушаем молодых людей, не уважаем их. А, повзрослев, они скажут: "Я понимаю, да, он прав". Перемены происходят. Доверяйте нашей молодежи. Доверять ей – значит, доверять будущему.- И можно ведь совершенствовать не только вещи, но и людей.- Конечно.