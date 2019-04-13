Партия Единая Россия намерена создать сайт, на котором будут публиковаться материалы о реализации национальных проектов в регионах. Об этом сообщил в пятницу председатель высшего совета партии Борис Грызлов на выездном заседании рабочей группы Устойчивое развитие.

Партия "Единая Россия" намерена создать сайт, на котором будут публиковаться материалы о реализации национальных проектов в регионах. Об этом сообщил в пятницу председатель высшего совета партии Борис Грызлов на выездном заседании рабочей группы "Устойчивое развитие". Она контролирует осуществление национальных проектов в регионах.Заседание прошло в пятницу под Санкт-Петербургом. Среди его главных тем были обсуждение усиления экспортных возможностей агропромышленного комплекса Ленинградской области, а также актуальные вопросы сельского хозяйства, сообщает телеканал "Россия 24".