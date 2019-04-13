Солдаты-срочники могут исчезнуть в российских вооруженных сил через 10-15 лет. Спешка в этой ситуации не нужна, уверен бывший главком ВДВ и председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Необходимо разработать четкий план по переходу на профессиональную армию и обеспечить ее необходимыми ресурсами.

Солдаты-срочники могут исчезнуть в российских вооруженных сил через 10-15 лет. Спешка в этой ситуации не нужна, уверен бывший главком ВДВ и председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Необходимо разработать четкий план по переходу на профессиональную армию и обеспечить ее необходимыми ресурсами, заявил агентству ТАСС парламентарий. Пока же количество призывников в армии будет сокращаться.Что касается финансирования, считает Шаманов, то его направят не только на зарплаты, но и на целый список льгот вроде ипотеки, обучения и социального пакета.Напомним, 12 апреля Владимир Путин заявил, что "призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое". Современным вооруженным силам все меньше нужны низкоквалифицированные военнослужащие. Однако для перехода на полностью контрактную армию нужно соответствующее финансирование и время, добавил президент.