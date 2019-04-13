Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предложил дождаться итогов выборов президента Украины.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предложил дождаться итогов выборов президента Украины перед созывом "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия)."Надо дождаться завершения нынешней фазы внутриполитических процессов на Украине", — отметил дипломат.На полях 27-й Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике Грушко пояснил, что встречи "нормандской четверки" для России не самоцель, а способ достичь "движения вперед в реализации Минского "пакета". Заседание без идеи, которая помогла бы урегулировать кризис на востоке Украины, было бы контрпродуктивно, заключил Грушко.Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.