Вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина заявила о необходимости освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина заявила о необходимости освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.Ажгихина подчеркнула, что все, кому не нравится его работа, смогут обсудить ее, когда он будет на свободе. "За решеткой человек, который работал много лет на этом месте", передает РИА Новости.Как известно, Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского. В ходе одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что откажется от украинского гражданства.Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".Москвой были направлены Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над журналистами.Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность действиями Киева в отношении Вышинского, призвав украинские власти освободить журналиста.