В матче 23-го тура российской премьер-лиги столичный ЦСКА на своем поле в Москве проиграл Оренбургу со счетом 2:3. Защитник сборной России и армейцев Марио Фернандес раскритиковал судью встречи Сергея Лапочкина за удаление.

В матче 23-го тура российской премьер-лиги столичный ЦСКА на своем поле в Москве проиграл "Оренбургу" со счетом 2:3. Защитник сборной России и армейцев Марио Фернандес раскритиковал"Стыдно за то, что сегодня случилось. Что касается первого эпизода, все прекрасно знают, что я прыгаю и борюсь за верховой мяч. Российский чемпионат очень сложный. Здесь много борьбы, – приводит слова Фернандеса "Советский спорт". – Если так удалять, то меня надо удалять в каждом матче, потому что в каждой встрече я выпрыгиваю и борюсь головой."Второй эпизод самый отвратительный. Я и мой соперник оба боролись за мяч и оба одновременно коснулись мяча. Я ударяю в мяч и соперник. Как судья дает мне желтую карточку, а сопернику не дает? Это безобразие. Я в России играю уже семь лет, серьезно работаю, шутки не шучу, дурака не валяю. У нас молодая команда. Она тренируется в поте лица, чтобы побеждать".Из-за удаления Фернандес пропустит матч 24-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом": "Я всегда принимаю свои ошибки и говорю, что виноват, если где-то ошибся. Я играю в футбол очень давно, и ни разу в жизни не видел то, что произошло сегодня. Я не получил за весь чемпионат ни одной желтой карточки. А сегодня судья дал две и за двадцать минут удалил меня с поля", – заключил Фернандес.Напомним, ЦСКА прервал беспроигрышную серию из четырех игр (3 поражения, 1 ничья) и с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы 20 апреля на выезде сыграют с "Локомотивом".