В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) СКА-Хабаровск на своем поле обыграл московский Спартак-2 с минимальным счетом – 1:0. Для дальневосточной команды эта победа стала третьей кряду.

В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "СКА-Хабаровск" на своем поле обыграл московский "Спартак-2" с минимальным счетом – 1:0. Для дальневосточной команды эта победа стала третьей кряду.У победителей встречи единственный мяч на третьей добавленной к основному времени минуте забил нападающий Константин Базелюк, права на которого принадлежат московскому ЦСКА. Гости на 14-й минуте могли выйти вперед, но форвард красно-белых Александр Руденко не реализовал пенальти."СКА-Хабаровск" с 48 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Спартак-2" расположился на 11-й строчке, имея в активе на десять очков меньше. В следующем туре хабаровчане 20 апреля на выезде сыграют с воронежским "Факелом", а москвичи в тот же день примут саранскую "Мордовию".