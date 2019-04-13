Французское общество практически не обращает внимания на встречи Эммануэля Макрона с кандидатами в президенты Украины, поэтому можно сказать, что это игра не для французов, а для Евросоюза и Америки, — заявил в прямом эфире программы 60 минут французский журналист и писатель Дмитрий де Кошко.

"Французское общество практически не обращает внимания на встречи Эммануэля Макрона с кандидатами в президенты Украины, поэтому можно сказать, что это игра не для французов, а для Евросоюза и Америки", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" французский журналист и писатель Дмитрий де Кошко."Со стороны Макрона эти встречи — просто желание не класть яйца в одну корзину. Кроме того, это даст ему возможность снова стать активным участником Минских договоренностей, если, конечно, американцы позволят Зеленскому выиграть выборы", — подчеркнул французский журналист русского происхождения.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 апреля по очереди встретится с Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Первым он примет шоумена, а через несколько часов пообщается с действующим главой Украины."В пятницу президент Макрон встретится с украинским президентом Порошенко в 18:00, а перед этим он в тот же день в 15:00 примет прошедшего во второй тур господина Зеленского", — заявили в пресс-службе президентской администрации и сообщили, что будут обсуждаться двусторонние вопросы. Кроме того, собеседники могут затронуть тему сотрудничества в рамках "нормандского формата".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречи Эммануэля Макрона с Зеленским и Порошенко, а также встречу канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины. По его мнению, теперь главе МВД Украины Арсену Авакову стоит задуматься над тем, чтобы обвинить Берлин и Париж во вмешательстве в выборы.Ранее Арсен Аваков обвинил Россию во вмешательстве в украинские выборы. Поводом стала встреча кандидата на пост президента Украины Юрия Бойко с Дмитрием Медведевым. Речь, в частности, шла о путях сохранения транзита российского газа через территорию Украины.