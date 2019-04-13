В польском Щецине проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастки. Российский спортсмен Никита Нагорный завоевал золотую медаль в многоборье.

В польском Щецине проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастки. Российский спортсмен Никита Нагорный завоевал золотую медаль в многоборье.Победу Нагорному принес результат 88,665 балла. Еще один российский гимнаст Артур Далалоян стал серебряным призером с суммой 87,832 балла. Третье место у киприота Мариоса Георгиу (84,398).Кроме того, Нагорный и Даллоян завоевали именные путевки на Европейские игры, которые пройдут в Минске. Финалы в отдельных видах многоборья запланированы на 13-14 апреля.