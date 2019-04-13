Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике, проходящий в польском городе Щецин. Третье место покорилось 18-летней россиянке по итогам выступлений в личном многоборье.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике, проходящий в польском городе Щецин. Третье место покорилось 18-летней россиянке по итогам выступлений в личном многоборье.Ее результат составил 55,065 балла. Победительницей же соревнований стала французская гимнастка Мелани Де Хесус Дос Сантос, набравшая 55,433 балла. Вторую строчку на пьедестале заняла Элисса Дауни из Великобритании. Она получила от судей 55,365 балла.Также отметим, что в десятку лучших гимнасток в личном многоборье также вошла еще одна представительница России Ангелина Симакова с 51,465 балла.