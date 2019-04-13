У одной из старейших в Москве парикмахерских неожиданно сменился владелец. Для хозяйки заведения на Смоленском бульваре, которая проработала там больше сорока лет, новость стала настоящим ударом. В Росреестре теперь значится другой собственник, а сама история сильно напоминает рейдерский захват.

У одной из старейших в Москве парикмахерских неожиданно сменился владелец. Для хозяйки заведения на Смоленском бульваре, которая проработала там больше сорока лет, новость стала настоящим ударом. Она выкупила помещение много лет назад и продавать никому не собиралась. Однако в Росреестре теперь значится другой собственник, а сама история сильно напоминает рейдерский захват.Чертовщина в духе литературных мистификаций Булгакова творится наяву в центре Москвы. Среди белого дня прямо с Садового кольца сверхъестественным образом похищена целая парикмахерская!"Украли мое предприятие, вот и все. Вот как я могу объяснить. Если там написано, что парикмахерская продана, как мне, интересно, реагировать?" — возмущается Галина Бардеева, директор парикмахерской.Парикмахерская на Смоленском бульваре — одна из старейших в столице, работает аж с 1936 года. Вот документы о приватизации в 1992 году, тогда же выкуплено и помещение."Приходит человек, приносит нам письмо, что я теперь не являюсь собственником, я считаюсь просто самозванкой. Хозяйка теперь другая, поэтому мне дали 10 дней на выселение", — рассказывает Галина Бардеева, директор парикмахерской."Арбитражный суд Москвы вынес решение в ноябре 2018 года о том, чтобы это помещение передать гражданке Цапиковой Дарье Сергеевне на основании того, что существует второе ООО с таким же наименованием", — сообщила адвокат Наталья Канишевская.Гендиректор Галина Бардеева, которая начинала в этой же парикмахерской женским мастером более 40 лет назад, попала с сердечным приступом в больницу. Среди постоянных клиентов парикмахерской началась паника."Я хожу сюда с осени 1992 года! Парикмахерская должна здесь остаться до нашей смерти", — уверена Надежда Фролова, постоянная клиентка парикмахерской.И тут как гром среди ясного неба: помещение уже перепродано новым собственником со старым названием ООО "Галина"."У этого ООО "Галина" уже были ИНН и все прочие данные, которые относятся к нашему тезке. Как эта информация возникла в Росреестре, мы, естественно, не знаем", — объясняет адвокат Дарья Шушкевич.Встречи с журналистами загадочная Дарья Цапикова избегает.- Я вам объясняю, мне компанию подарил дед, на ней была недвижимость.- Но эта собственность никогда не передавалась от ООО "Галина". Это была продажа, или это было мошенничество?- Вы чего, вообще что ли офонарели? Какое мошенничество?- Вы отказываетесь отвечать, на каком основании перешла собственность?- Я не буду с вами разговаривать, меня уже просто раздражает!По мнению юристов, записи в госреестре могли быть сфальсифицированы.- Новый собственник мог обратиться в налоговый орган с заявлением о внесении изменений в единый государственный реестр юрлиц.- Это махинации?- Да, — считает юрист Алексей Переудин.Похоже, просто, идеальная афера. Помещение в центре Москвы, стоит оно многие миллионы, а отобрано у собственника строго в соответствии с решением суда. А вот удастся ли теперь доказать факт фальсификации, неизвестно.