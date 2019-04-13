В первом матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА на домашнем льду в Москве сыграет с омским Авангардом. Наставник армейцев Игорь Никитин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА на домашнем льду в Москве сыграет с омским "Авангардом". Наставник армейцев Игорь Никитин поделился ожиданиями от предстоящей встречи."Предполагал ли, что в финале сыграем с "Авангардом"? Мы не загадывали, готовились планомерно. Просто работа и подготовка была, – приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА. – Для меня Омск – не чужой город. "Авангард" заслуженно вышел в финал – система, тренерская работа, двигаются хорошо, функционально готовы, поэтому соперники будут достойны".Накануне матча состоялась открытая тренировка армейцев, на которой не присутствовали нападающие Сергей Андронов и Александр Попов: "У нас игра недавно была, поэтому дали побольше отдыха ребятам постарше. Со здоровьем нормально все. Первое звено? Мы об этом даже не думали. У нас была восстановительная тренировка", – сообщил Никитин.Напомним, первый матч финальной серии состоится в субботу, 13 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.