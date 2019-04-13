На Эльбрусе в субботу, 13 апреля, спасли альпинистку, которая провалилась в ледовую трещину. Операцию провел поисково-спасательный отряд МЧС России на высоте 4800 метров.

На Эльбрусе в субботу, 13 апреля, спасли альпинистку, которая провалилась в ледовую трещину. Операцию провел поисково-спасательный отряд МЧС России на высоте 4800 метров.Девушка и еще один альпинист совершали восхождение, официально не зарегистрировав свою группу. О том, что спортсменка сорвалась, стало известно в полдень. На помощь ей отправились семеро спасателей. Они благополучно подняли девушку, травм она не получила, сообщает телеканал "Россия 24".