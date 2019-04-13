В московских кварталах реновации построят новые школы, детские сады, медицинские и спортивные объекты. Особое внимание будет уделено благоустройству территории.

В московских кварталах реновациипостроят новые школы, детские сады, медицинские и спортивные объекты. Особоевнимание будет уделено благоустройству территории.При проектировании кварталовреновации особое внимание было уделено созданию социально ориентированной среды. Обэтом говорили накануне, 12 апреля на публичных слушаниях по проектам планировкикварталов в шести районах Москвы – Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское,Северное Тушино, Митино и Метрогородок. Жители обсудили предложения поразмещению социальных объектов, планировку улиц и зеленых зон.Власти начали изучать потребностижителей еще на этапе подготовки проектов, сообщила глава МоскомархитектурыЮлиана Княжевская. Благодаря этому удалось оптимально рассчитать, в какихмикрорайонах следует увеличить число образовательных учреждений, МФЦ илиспортивных комплексов.По ее словам, особое место впроектах реновации занимает благоустройство территорий – создание велодорожек,игровых и спортивных площадки. В новых кварталах появятся прогулочные маршруты,улучшенное освещение, проходы между домами и внутриквартальные проезды.Важными отличиями новых кварталовот старых станут прогулочные маршруты и беспрепятственные проходы между домами,улучшенное освещение микрорайонов.Княжевская отметила, чтоградостроители и впредь будут учитывать пожелания местных жителей, а такжепотребности районов, и, если необходимо, внесут изменения в проекты планировки,пишут .Напомним, что программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года.Переселение из морально устаревших и ветхих пятиэтажек коснется около миллиона москвичей.В адресный перечень программы на сегодня входят 323 стартовые площадки, на которыхможно построить более четырех с половиной миллионов квадратных метров жилья. Вэтом году по программе планируется переселить свыше 12 тысяч человек.Московские власти ведут активныйдиалог с жителями по проектам планировки будущих районов. Так, 12 апреляоткрылась экспозиция по шести новым проектамв районах Восточное Измайлово Люблино, Бирюлево-Восточное, Бутырский и двухмикрорайонов района Свиблово. Работает информационный центр и горячая линия: москвичимогут прийти или позвонить, задать интересующие их вопросы специалистам,узнать, как будет реализовываться программа реновации в их районе.