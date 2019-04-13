Опытные походники знают правила безопасности, сообщает Travel and Leisure. А вот новички могут подвергнуть себя неоправданному риску.

Опытные походники знают правила безопасности, сообщает Travel and Leisure. А вот новички могут подвергнуть себя неоправданному риску.Эксперты проанализировали более 100 сообщений о заблудившихся людях и составили список самых распространенных ошибок туристов, которые мешают получить им своевременную помощь.Во-первых, необходимо поставить в известность о своем маршруте близких и спасслужбы в случае необходимости. Заблудившись или попав в беду, нужно связаться с ними и оставаться на месте. Двигаясь в неизвестном направлении, человек только затрудняет поиск. И 65% из выборки экспертов сделали именно так, снизив свои шансы на выживание.Но если же человек не оставил карту своего маршрута, ему придется двигаться дальше, чтобы выйти к населенному пункту или хотя бы поймать сигнал сотовой связи.Во-вторых, в поход нужно надеть яркую одежду и взять с собой свисток.