В России в скором будущем отменят всеобщую воинскую
повинность. О постепенном переходе на профессиональную армию сообщил президент
Владимир Путин.
В России в скором будущем отменят всеобщую воинскую
повинность. О постепенном переходе на профессиональную армию сообщил президент
Владимир Путин.
Глава государства уверен, что российская армия в будущем
будет полностью состоять из солдат, служащих по контракту, а срочный призыв
уйдет в прошлое. Чтобы прийти к такому принципу формирования армии, необходимо время
и соответствующее финансирование.
Сейчас контрактники более востребованы в связи с усложнением
военной техники и стоящих перед войсками задач, поэтому Россия будет двигаться
по пути сокращения числа призывников, заявил президент.
Служба по контракту в России набирает популярность: с 2012
года вдвое выросло число тех, кто добровольно идет в армию. Тем не менее,
призыв в стране пока остается необходимой составляющей для комплектации войск. С 1 апреля в России начался традиционный весенний
призыв солдат-срочников, планируется призвать в армию 135 тысяч человек.
Мировая практика показывает, что многие страны постепенно
отказываются от обязательной военной службы. В частности, армии Австралии,
Бельгии, Великобритании, Канады, Индии,
США, ЮАР формируются исключительно на профессиональной основе. Есть в мире страны,
в которых проводится избирательный необязательный призыв, а армия формируется
на добровольной основе, это – Аргентина, Гондурас, Индонезия и Китай.
За последние годы от воинского призыва отказались Румыния,
Марокко, Македония, Черногория , Болгария, Латвия, Литва, Швеция и Польша. В России с 2013 года идет военная реформа, предусматривающую переход
на контрактную армию, в 2016 году впервые в истории сержантский состав российской армии стал полностью
профессиональным. По некоторым данным, в ВМФ России с 2017 года не берут срочников.