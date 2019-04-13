В России в скором будущем отменят всеобщую воинскую повинность. О постепенном переходе на профессиональную армию сообщил президент Владимир Путин.

В России в скором будущем отменят всеобщую воинскуюповинность. О постепенном переходе на профессиональную армию сообщил президентВладимир Путин.Глава государства уверен, что российская армия в будущембудет полностью состоять из солдат, служащих по контракту, а срочный призывуйдет в прошлое. Чтобы прийти к такому принципу формирования армии, необходимо времяи соответствующее финансирование.Сейчас контрактники более востребованы в связи с усложнениемвоенной техники и стоящих перед войсками задач, поэтому Россия будет двигатьсяпо пути сокращения числа призывников, заявил президент.Служба по контракту в России набирает популярность: с 2012года вдвое выросло число тех, кто добровольно идет в армию. Тем не менее,призыв в стране пока остается необходимой составляющей для комплектации войск. С 1 апреля в России начался традиционный весеннийпризыв солдат-срочников, планируется призвать в армию 135 тысяч человек.Мировая практика показывает, что многие страны постепенноотказываются от обязательной военной службы. В частности, армии Австралии,Бельгии, Великобритании, Канады, Индии,США, ЮАР формируются исключительно на профессиональной основе. Есть в мире страны,в которых проводится избирательный необязательный призыв, а армия формируетсяна добровольной основе, это – Аргентина, Гондурас, Индонезия и Китай.За последние годы от воинского призыва отказались Румыния,Марокко, Македония, Черногория , Болгария, Латвия, Литва, Швеция и Польша. В России с 2013 года идет военная реформа, предусматривающую переходна контрактную армию, в 2016 году впервые в истории сержантский состав российской армии стал полностьюпрофессиональным. По некоторым данным, в ВМФ России с 2017 года не берут срочников.