33-летняя модель
переживает трудный период. После расставания с супругом-бизнесменом Алена
Кравец переехала на съемную квартиру.
33-летняя модель
переживает трудный период. После расставания с супругом-бизнесменом Алена
Кравец переехала на съемную квартиру.
Певица не намерена прощать неверного мужа, и собирается
довести дело до развода. Алене Кравец тяжело пережить предательство, но она
ищет спасение в работе, чтобы стать материально независимой.
Алена Кравец призналась, что ее девятилетняя дочь Даниэлла по-прежнему живет вместе с отцом. Модель пытается вернуть ее, но пока сделать это сложно. "К сожалению, я не живу
сейчас в своем доме. Мало того, я даже не живу
в своей московской квартире. Мне приходится снимать жилье, так как
я не хочу, чтобы каждый мой шаг был под контролем", – цитирует
певицу
К слову, недавно Руслан
Кравец увозил наследницу из страны, но они уже вернулись
в Россию. Сейчас все силы посвятила карьере, ведь супруг заблокировал
ее счета.
Певица готовит для поклонников много сюрпризов.
Так, вскоре выйдет ее клип на песню "Я не твоя!", а также множество интервью и
фотосессий.
Напомним, расставание с мужем произошло со скандалом. Модель
уличила его в измене, а мужчина
ее избил. После этого она ушла от супруга.