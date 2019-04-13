33-летняя модель переживает трудный период. После расставания с супругом-бизнесменом Алена Кравец переехала на съемную квартиру.

33-летняя модельпереживает трудный период. После расставания с супругом-бизнесменом АленаКравец переехала на съемную квартиру.Певица не намерена прощать неверного мужа, и собираетсядовести дело до развода. Алене Кравец тяжело пережить предательство, но онаищет спасение в работе, чтобы стать материально независимой.Алена Кравец призналась, что ее девятилетняя дочь Даниэлла по-прежнему живет вместе с отцом. Модель пытается вернуть ее, но пока сделать это сложно. "К сожалению, я не живусейчас в своем доме. Мало того, я даже не живув своей московской квартире. Мне приходится снимать жилье, так какя не хочу, чтобы каждый мой шаг был под контролем", – цитируетпевицуК слову, недавно РусланКравец увозил наследницу из страны, но они уже вернулисьв Россию. Сейчас все силы посвятила карьере, ведь супруг заблокировалее счета.Певица готовит для поклонников много сюрпризов.Так, вскоре выйдет ее клип на песню "Я не твоя!", а также множество интервью ифотосессий.Напомним, расставание с мужем произошло со скандалом. Модельуличила его в измене, а мужчинаее избил. После этого она ушла от супруга.