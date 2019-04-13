Лидер итальянской Серии А туринский Ювентус проведет ближайший матч чемпионата Италии со СПАЛом без Криштиану Роналду. Тренерский штаб во главе с Массимилиано Аллегри предоставили португальцу дополнительный отдых.

Лидер итальянской Серии А туринский "Ювентус" проведет ближайший матч чемпионата Италии со СПАЛом без Криштиану Роналду. Тренерский штаб во главе с Массимилиано Аллегри предоставили португальцу дополнительный отдых.Португалец недавно перенес травму бедра, и Аллегри решил поберечь своего лучшего бомбардира для ответного матча Лиги чемпионов с голландским "Аяксом". "Нет смысла рисковать его здоровьем", — прокомментировал ситуацию главный тренер "Ювентус".Кришитану Роналду – не единственный футболист основного состава "Ювентуса", который пропустит встречу со СПАЛом. Получат передышку еще несколько игроков. "Ювентус" же в этой встрече сможет досрочно стать чемпионом Италии. Туринцев устроит даже ничья.