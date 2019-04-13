В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Россиянка Ксения Пасхина завоевала золотую медаль в весовой категории до 87 кг.

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Россиянка Ксения Пасхина завоевала золотую медаль в весовой категории до 87 кг.Ксения подняла в рывке 110 кг, а в толчке добавила еще 132. Сумма 242 килограмма принесла ей золотую медаль. Серебряная награда также досталась российской спортсменке Диане Мстиевой. Результат Дианы — 240 кг (110+130). Бронза у Сары Фишер из Австрии – 231 кг.Пасхина и Мстиева принесли сборной России седьмую и восьмую медали европейского первенства. Чемпионат Европы завершится 13 апреля.