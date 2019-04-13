Российский нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров пропустит третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли с Коламбус Блю Джекетс. Национальная хоккейная лига дисквалифицировала россиянина на одну игру за толчок на борт защитника пиджаков Маркуса Нутиваару.

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров пропустит третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли с "Коламбус Блю Джекетс". Национальная хоккейная лига дисквалифицировала россиянина на одну игру за толчок на борт защитника "пиджаков" Маркуса Нутиваару.Об этом сообщил официальный сайт НХЛ. Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.Напомним, что "Блю Джекетс" ведут в серии с "молниями" со счетом 2:0. Следующая встреча пройдет в Коламбусе 15 апреля.