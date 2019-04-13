В московских кварталах, охваченных программой реновации, проектировщики предусмотрели создание социально ориентированной среды. Там появятся новые школы, детские сады, медицинские, спортивные и досуговые объекты.

В московских кварталах, охваченных программой реновации, проектировщики предусмотрели создание социально ориентированной среды. Там появятся новые школы, детские сады, медицинские, спортивные и досуговые объекты.Накануне, 12 апреля, прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов в шести районах Москвы: Солнцеве, Очаково-Матвеевском, Ивановском, Северном Тушине, Митине и Метрогородке. Жители обсудили предложения по размещению социальных объектов, планировку улиц и зеленых зон, сообщается в материале на сайте издания "Аргументы и Факты".Потребности жителей районов изучались еще на этапе подготовки проектов, рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Благодаря этому было рассчитано, в каких микрорайонах Москвы следует увеличить число дошкольных учреждений и школ, построить новый МФЦ или физкультурно-оздоровительный комплекс.Особое место в проектах реновации, по словам Княжевской, отводится благоустройству территорий — созданию широких тротуаров, выделенных велодорожек, игровых и спортивных площадок. В новых кварталах будут прогулочные маршруты, улучшенное освещение, беспрепятственные проходы между домами и внутриквартальные проезды.Всего общественные слушания в районах посетили более семи тысяч человек. Градостроители обещают скорректировать проекты планировки с учетом пожеланий местных жителей и потребностей районов.Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Реновация предусматривает расселение более 350 тысяч квартир и коснется примерно миллиона москвичей. В нынешнем году по программе планируется переселить более 12 тысяч человек.С 12 по 18 апреля начинают работу экспозиции по проектам планировки территорий по шести новым проектам в районах Восточное Измайлово, Люблино, Бирюлево-Восточное, Бутырский и в двух микрорайонах района Свиблово.Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону горячей линии 8 (499) 401-01-01.