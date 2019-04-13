Посольство России в Лондоне меры безопасности не усиливало, поскольку и так работает в условиях усиленной безопасности, сообщил пресс-секретарь дипведомства.

Посольство России в Лондоне меры безопасности не усиливало, поскольку и так работает в условиях усиленной безопасности, сообщил пресс-секретарь дипведомства.Речь о безопасности зашла из-за инцидента у расположенного рядом посольства Украины. 40-летний злоумышленник протаранил несколько машин у посольства, в том числе машину посла. С применением оружия и электрошокера преступника задержали, заявлет ТАСС.Проводится расследование по факту применения полицейскими огнестрельного оружия. В Скотленд-Ярде сообщили, что инцидент с терроризмом не связан, передает "Интерфакс".