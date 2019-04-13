Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ Питтсбург на выезде проиграл Айлендерс со счетом 1:3. Российский форвард Пингвинз Евгений Малкин поделился впечатлениями от игры с командой из Нью-Йорка.

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "Питтсбург" на выезде проиграл "Айлендерс" со счетом 1:3. Российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин поделился впечатлениями от игры с командой из Нью-Йорка."Мы понимаем, что играем против самой физической команды в лиге, – приводит слова Малкина пресс-служба NHL. – Сегодня у нас все было не идеально: меньшинство, большинство. Было много удалений, были потери. Мы все это знаем. Все это не позитив ".Российский нападающий выразил надежду на то, что "Питтсбург" сможет изменить ход противостояния: "У нас отличная команда, в которую я верю. Верю, что мы можем изменить ход серии. Мы постараемся взять одну игру. И посмотрим, что будет дальше".Напомним, первая игра серии завершилась победой "Айлендерс" со счетом 2:0. Таким образом, счет в серии – 2:0. Третья игра противостояния состоится в воскресенье, 14 апреля, и пройдет на льду " PPG Paints Арены" в Питтсбурге.