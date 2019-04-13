Герцогиня Сассекская настойчиво гнет свою линию в монаршей семье. А Елизавета II закрывает глаза на поведение Меган Маркл из-за любви к принцу Гарри.

Герцогиня Сассекская настойчивогнет свою линию в монаршей семье. А Елизавета II закрывает глаза на поведение Меган Марклиз-за любви к принцу Гарри.Не секрет, что младшийвнук – любимец королевы. Британцы считают, что Елизавета II позитивно отнесется к совместномупроекту 34-летнего принца Гарри с Опрой Уинфри, чтобы его не расстроить.Совместно с Опрой мужМеган Маркл снял сериал, посвященный вопросам психологическогоздоровья. Но многие решили, что тут необошлось без руки герцогини Сассекской. Ведь Гаррирешился на сотрудничество с американской журналисткой.Эксперт ДунканЛаркомб заявил, что этоеще один очевидный знак того, что Гарри идет за Меган Маркл, а не наоборот. По его словам, она неназойливо, но настойчиво ведет свою собственную игруи гнет свою линию.Ларкомб также отметил, чтокоролева в итоге поддержит новый проект Гарри на Apple TV, сообщаетMirror. Дункан уверен,что Елизавета II многие прощает из-за большой любвик Гарри, а та этим умело пользуется.Напомним, ранее ОпраУинфри выступила в защиту . Она отметила, что герцогиняСассекская добрый и светлый человек. По мнению журналистки, британскиеСМИ искажают личность жены принца Гарри. К слову, Уинфри присутствовала на их свадьбе.