Герцогиня Сассекская настойчиво
гнет свою линию в монаршей семье. А Елизавета II закрывает глаза на поведение Меган Маркл
из-за любви к принцу Гарри.
Герцогиня Сассекская настойчиво
гнет свою линию в монаршей семье. А Елизавета II закрывает глаза на поведение Меган Маркл
из-за любви к принцу Гарри.
Не секрет, что младший
внук – любимец королевы. Британцы считают, что Елизавета II позитивно отнесется к совместному
проекту 34-летнего принца Гарри с Опрой Уинфри, чтобы его не расстроить.
Совместно с Опрой муж
Меган Маркл снял сериал, посвященный вопросам психологического
здоровья. Но многие решили, что тут не
обошлось без руки герцогини Сассекской. Ведь Гарри
решился на сотрудничество с американской журналисткой.
Эксперт Дункан
Ларкомб заявил, что это
еще один очевидный знак того, что Гарри идет за Меган Маркл, а не наоборот. По его словам, она неназойливо, но настойчиво ведет свою собственную игру
и гнет свою линию.
Ларкомб также отметил, что
королева в итоге поддержит новый проект Гарри на Apple TV, сообщает
Mirror. Дункан уверен,
что Елизавета II многие прощает из-за большой любви
к Гарри, а та этим умело пользуется.
Напомним, ранее Опра
Уинфри выступила в защиту . Она отметила, что герцогиня
Сассекская добрый и светлый человек. По мнению журналистки, британские
СМИ искажают личность жены принца Гарри. К слову, Уинфри присутствовала на их свадьбе.