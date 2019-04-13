Автомобиль оказался в яме, образовавшейся на парковке в центре Смоленска, извлекать его пришлось при помощи эвакуатора. Специалисты выясняют причины возникновения провала и работают над устранением последствий.

В пятницу, 12 апреля, автомобиль угодил в яму, образовавшуюся на пересечении улиц Пржевальского и Ногина в центре Смоленска неподалеку от зданий администрации Смоленской области и Смоленского государственного университета.Дорожный провал образовался на парковке. Как отмечают СМИ, очевидец заметил неладное и успел предупредить одного из автовладельцев, который отогнал свое транспортное средство в безопасное место.Второй автолюбитель, чье авто находилось в зоне провала, так и не появился, поэтому минивэн из ямы пришлось извлекать при помощи эвакуатора.В результате инцидента никто не пострадал, специалисты выяснить причины ЧП и работают над устранением его последствий.