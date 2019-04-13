Российский МИД предупредил россиян, находящихся во Франции, о беспорядках и столкновениях во время акций протеста движения желтых жилетов. Их очередные массовые манифестации проходят 13 апреля в нескольких французских городах.

Российский МИД предупредил россиян, находящихся во Франции, о беспорядках и столкновениях во время акций протеста движения "желтых жилетов". Их очередные массовые манифестации проходят 13 апреля в нескольких французских городах.#Франция — в Париже, Тулузе и других городах страны проходят очередные массовые манифестации сторонников движения "желтые жилеты". Имеют место беспорядки и столкновения протестующих с полицией pic.twitter.com/KleIR6bfJf— МИД России