Сообщения о параллельных визитах Порошенко и Зеленского в Европу проходили телеграфно. Зеленского идеализировать, конечно, нечего.

Сообщения о параллельных визитах Порошенко и Зеленского в Европу проходили телеграфно. Зеленского идеализировать, конечно, нечего. Про Порошенко в канун второго тура главное — это то, что от него можно ждать каких угодно провокаций и вбросов компромата на Зеленского — настолько велик страх, что к власти придет антиэлита, которая лишит не власти даже, а кормушки.Пожалуй, самый популярный ролик на Украине сегодня. Реакция на предвыборный плакат Порошенко с надписью: "Думай". Вирусное видео подхватили сторонники Владимира Зеленского.Сам Петр Порошенко — серьезен. В пиджаке на фоне кустов записал обращение к Владимиру Зеленскому: "Владимир Александрович, разговор с миллионами украинцев важнее, нежели выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не бегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не кидайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите с людьми. До встречи 14 апреля".Владимир Зеленский при этом на дебаты идет 19-го. 14 апреля Порошенко, судя по всему, будет выступать сольно. В соцсетях уже появились фотографии: рядом со стадионом возведена сцена. Сообщение в группе сторонников Зеленского: "Завтра состоятся не дебаты, а обычный предвыборный митинг Порошенко. И не на стадионе, а возле стадиона, где физически могут поместиться около 3-5 тысяч человек. Сцена уже готова".Где на самом деле проводит выходные Владимир Зеленский, непонятно. В прессе активно обсуждают его снимки из поездки во Францию. Вот Зеленский — в шортах, еще не успел причесаться. Журналисты поймали его за завтраком в кафе французского отеля. Издание "Страна" выяснило: кандидат с женой и своей командой поселился в пятизвездочном отеле Парижа, где номера за день начинаются от 315 евро — почти 23 тысячи рублей. Впечатления и от поездки, и от встречи с Макроном — говорит Зеленский — приятные."Очень классная, теплая атмосфера. Встреча была конструктивной. Я увидел перед собой настоящего лидера объединенной Европы. Конструктивная была встреча — мы обговаривали наиважнейшие вопросы для украинского общества", — сказал Владимир Зеленский.Своими впечатлениями поделился и Порошенко — за это время в Париже успело потемнеть. Прямые включения — на одном канале, на другом. Причем говорит так, будто выборов на Украине и не планируется никаких."Сразу же после моего переизбрания у нас открываются новые возможности, будет созвана сессия заседания на высшем уровне "нормандского формата", — заверил Порошенко.Агитация в самом разгаре и на самой Украине. "Пятый канал" Петра Порошенко выбирает слова Андрея Парубия, председателя Верховной Рады, агитирующего против Зеленского. "Я читаю программу и вижу то же самое , что я видел пять лет назад, то же самое, что было в Партии регионов и Януковича. Нет никого нового — все старое и то, что мы уже слышали. Это просто модернизованная версия Януковича, которую пытаются нам подать", — уверен Парубий.Сам Владимир Зеленский высказался в интервью — о личном отношении к Порошенко: "Порошенко столько раз сказал, что я — марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему, поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном, чисто человеческом уровне я считаю, что он просто оскорбляет".На самой Украине тем временем провели любопытный опрос: как люди относятся к предвыборным обещаниям кандидатов? Вопрос, которые задавали жителям Украины: что нужно делать с политиками, которые не выполняют предвыборных обещаний?"В тюрьму сразу на 15-20 лет — за брехню, за то что обещают а не делают. Нельзя отнимать у людей надежду и веру в самое хорошее", — говорят люди.Когда состоится личная встреча самих кандидатов, по-прежнему непонятно. К стадиону "Олимпийский", куда 14 апреля прибудет Порошенко в 14 часов, уже подогнали автомобили нацгвардии для обеспечения безопасности. Владимир Зеленский встречу так и не подтвердил.