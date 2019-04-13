Международный уголовный суд пока отказался комментировать события в Судане. Ранее суданские военные отказались передавать МУС арестованного президента.

Международный уголовный суд пока отказался комментировать события в Судане."Сейчас мы не комментируем сообщения, касающиеся Судана. Когда у нас будет официальное объявление, вы будете проинформированы", — сказал РИА Новости представитель МУС.Ранее военный совет Судана отказался передавать отстраненного президента Омара аль-Башира другим странам. Генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что его будут судить в Судане​​​.Международный ордер на арест аль-Башира был выписан 15 лет назад. Управление Верховного комиссара ООН по правам человек призвало власти Судана сотрудничать с МУС.В Судане около четырех месяцев продолжались протесты. 11 апреля военная хунта свергла президента, который правил с 1989 года.