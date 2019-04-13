Несчастья продолжают преследовать близких и поклонников американского рэпера Нипси Хассла, который был застрелен в Лос-Анджелесе в начале апреля. Панихида по артисту обернулась давкой и паникой, а похороны – стрельбой. Один человек погиб, трое пострадали.

Несчастья продолжают преследовать близких и поклонников американского рэпера Нипси Хассла, который был застрелен в Лос-Анджелесе в начале апреля. Панихида по артисту обернулась давкой и паникой, а похороны – стрельбой. Один человек погиб, трое пострадали, сообщает LA Times.Неизвестные открыли стрельбу на юге Лос-Анджелеса после того, как процессия с телом Нипси Хассла покинула улицу.Под огонь попали трое мужчин и одна женщина. В настоящий момент полицейские уточняют пол погибшего. Известно, что нападавшие скрылись на автомобиле.Стражи порядка пока не связывают стрельбу с похоронами рэпера.33-летний рэпер Нипси Хассл был застрелен около собственного магазина одежды 1 апреля. Подозреваемый в убийстве рэпера отпущен под залог.