Нападающий клуба НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Владислав Наместников не сможет принять участие в чемпионате мира по хоккею из-за проблем со здоровьем. Первенство мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет принять участие в чемпионате мира по хоккею из-за проблем со здоровьем. Первенство мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.Владислав Наместников получил травму ноги, которая не позволит нападающему "Рейнджерс" сыграть на чемпионате мира. Наместников заранее известил тренерский штаб сборной страны о том, что не сможет выступить в Словакии.Наместников провел в регулярном чемпионате НХЛ 78 встреч, в которых забросил 11 шайб и сделал 20 передач. Клуб Наместникова не смог пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.