Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает, что хорошо справился бы с Тотальным диктантом, который в субботу, 13 апреля, пишут в России и по всему миру.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает, что хорошо справился бы с "Тотальным диктантом", который в субботу, 13 апреля, пишут в России и по всему миру. Предыдущие диктанты, по его мнению, были сложнее и могли бы вызвать у него затруднения.Нарышкин признался, что хотел бы оказаться одним из тех, кто пишет диктант. Однако, по его словам, у него другая роль, которую он исполняет "честно и с удовольствием", приводит его слова РИА Новости.Нарышкин читал текст диктанта в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.