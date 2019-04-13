В Москве немало районов, которые напоминают о достижениях, связанных с покорением космоса.

Больше всего "космических" объектов сконцентрировано в районе ВДНХ. Музей космонавтики, монумент "Покорителям космоса", макет ракеты "Восток", павильон "Космонавтика и авиация".В районе Алексеевский, граничащем с ВДНХ, средняя стоимость первичного жилья составляет 243,8 тысячи рублей, подсчитали аналитики компании "Бон Тон". Средняя стоимость квартиры в Алексеевском районе составляет 15 миллионов рублей.В Останкинском районе средняя стоимость лота находится на уровне 14,1 миллиона рублей при средней стоимости квадратного метра 209,2 тысячи.С главной космической территорией столицы соседствует район Ростокино – квартиру здесь можно купить в среднем за 12,6 миллиона рублей, квадратный метр стоит 192,5 тысячи рублей.Еще одна космическая точка – памятник Гагарину на Ленинском проспекте. По этой дороге космонавт направлялся из аэропорта Внуково, чтобы представит доклад о своем полете в космос.В Гагаринском районе новостройку можно купить за 31,4 миллиона рублей, квадратный метр тут стоит 454,5 тысячи. В соседнем Донском районе средняя цена лота составляет 41,8 миллиона рублей, а вот квадратный метр дешевле – 308,5 тысячи рублей.В Академическом районе, расположенном неподалеку, средняя цена квадратного метра составляет 324,9 тысячи рублей, а средняя цена квартиры – 24,6 миллиона.