Пассажирский автобус, в салоне которого находилось 38 человек, врезался в грузовик. В настоящее время известно об одном погибшем и 19 пострадавших, эвакуированных с места ДТП подоспевшими медиками. Полиция начала расследование.

Серьезная авария произошла в субботу, 13 апреля, в Турции, где автобус с 36 пассажирами, следовавший из Стамбула в Чанаккале, столкнулся с грузовиком.По данным СМИ, пострадал водитель автобуса, его помощник, впоследствии скончавшийся в больнице, и 18 человек, находившиеся в салоне. Первая помощь пострадавшим была оказана на месте ДТП, после чего прибывшие медики доставили их в лечебные учреждения.По предварительной версии, виновником инцидента на трассе Стамбул – Бурса – Измир является мужчина, управлявший автобусом, который не справился с управлением.