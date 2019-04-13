В Великом Новгороде огромная свинья отказалась добровольно идти в небольшую клетку. Загнать ее удалось лишь при помощи троса и небольшого грузовика.

Житель Великого Новгорода снял кадры поимки гигантской свиньи.Животное весом сотни килограммов наотрез отказалось идти в небольшую клетку. По хорошему договориться не получилось — свинью удалось посадить за решетку лишь при помощи "ГАЗели" и троса.Очевидец снял на видео кадры неравной борьбы свиньи с грузовиком. О дальнейшей судьбе животного не сообщается.