Водитель кроссовера устроил массовое ДТП в Самаре – нетрезвый автомобилист протаранил сразу шесть попутных и встречных машин, одна из которых сбил человека, находившегося на проезжей части. К счастью, никто из участников аварии серьезно не пострадал.

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием семи машин произошло в минувшую пятницу, 12 апреля, на улице Тухачевского в Самаре. Момент ДТП попал на видео.Водитель кроссовера Mazda CX-7 совершил опасный маневр на перекрестке, после чего не справился с управлением и врезался в оказавшиеся поблизости авто, протаранив шесть транспортных средств. Кроме того, с ног был сбит пешеход.Как сообщают местные СМИ, предполагаемый виновник произошедшего, находившийся за рулем Mazda, в момент аварии был в состоянии опьянения.По предварительным данным, никто их участников инцидента серьезно не пострадал.