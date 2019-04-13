Новейший российский зенитный ракетный комплекс С-350 Витязь успешно заканчивает государственные испытания. 26 марта проведено несколько пусков, рассказал заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко. Параллельно идет сборка первого серийного ЗРК.

Новейший российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" успешно заканчивает государственные испытания. 26 марта проведено несколько пусков, рассказал заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко. Параллельно идет сборка первого серийного ЗРК, пишет агентство ТАСС. Сдача комплекса запланирована на 2019 год.Впервые ЗРК "Витязь" был презентован в 2013 году. Обуховский завод показал его Владимиру Путину. Чуть позже С-350 представили на международном авиакосмическом салоне МАКС в Жуковском.В войсках ПВО "Витязь" должен заменить С-300. Он относится к ЗРК среднего радиуса действия: дальность полета ракеты – до 60 километров, а одна пусковая установка несет 12 ракет.