Новый паром для железнодорожной переправы Балтийск - Усть-Луга введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Такие сроки обозначены в вышедшем недавно федеральном постановлении, передает ГТРК Калининград.

Новый паром для железнодорожной переправы Балтийск — Усть-Луга введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Такие сроки обозначены в вышедшем недавно федеральном постановлении, передает ГТРК "Калининград".В настоящий момент работы на Невском судостроительно-судоремонтном заводе продолжаются. Напомним, проект представляет собой паром-газоход ледовой категории Arc4. Его длина — почти 200 метров, ширина — 27. Паром сможет переправлять более 35 грузовых вагонов и более 55 автомобилей с прицепами.Всего для обслуживания маршрута из Усть-Луги в Балтийск планируется построить два таких судна. Общая стоимость инвестиций в проект — более 5 миллиардов. "Всего для переправы построят 2 парома. Один будет в рамках федеральной программы, а строительство второго будет спонсировать Росморпорт", — прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.